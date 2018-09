Facebook

Gerhard Pirih, Heinrich Gerber, Robert Tulnik, Sara Schaar, Harald Tschabuschnig, Michael Haßlacher © KK/LPD/Pinter

Grund zur Freude gab es am Montagmorgen beim Abfallwirtschaftsverband (AWV) Spittal, der für den Kompost, der hier in Schüttbach gewonnen wird, mit dem Europäischen Kompost-Qualitätszeichen ausgezeichnet wurde. Robert Tulnik vom Kompost- und Biogasverband Österreich übergab das Zeichen an AWV-Obmann Heinrich Gerber, Stellvertreter Gerhard Pirih, und Geschäftsführer Michael Haßlacher.

