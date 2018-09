Spittal Spittaler Trickfilme in der Sendung Kulturmontag

Facebook

Christa Drussnitzer und ihre Schüler beim Erstellen der Trickfilme. © KK/Privat

Die Verantwortlichen des ORF-Kulturmontags wurden bei ihren Recherchen über die Vermittlung von Dialekt und Kärntner Mundart in den Trailern der Mundart-Zeichentrickfilme „Dås erste Bussl“ und „Tirgnåcka“ fündig. Die Filme wurden von Schülern der Neuen Mittelschule FSSZ Spittal unter der Leitung von Christa Drussnitzer produziert. Ihr ist es ein Anliegen, das Mundart-Ausdrücke nicht in Vergessenheit geraten. Der Beitrag dazu wird am 27. August in der Sendung Kulturmontag, um 22.30 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt.