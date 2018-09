Kleine Zeitung +

Feistritz/Drau 51-Jähriger tot im Millstätter See gefunden

Leiche des Mannes wurde am Samstag im Bereich des Südufers gefunden. Der Mann aus dem Bezirk Villach dürfte von einem Wanderweg über eine steile Böschung in den See gestürzt und dann ertrunken sein.