Der verletzte 82-Jährige wurde ins BKH Lienz eingeliefert (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Fuchs

Am Samstag schnitt ein 82-jähriger Mann in Dellach/Drau, mit einer Motorsäge Baumstämme ab, um diese mit einem Holzspaltgerät bearbeiten zu können. Dabei geriet ein am Holzstapel gelagerter Baumstamm ins Rollen und traf den Mann am linken Unterarm. Der 82-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.