Eingekauft wird hier kostenlos: Der erste Dorfservice-Laden mit Kinderbekleidung und Spielzeug eröffnet am 28. September in Berg. Das Prinzip der Nachhaltigkeit soll damit gestärkt werden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ulrike Kofler, Alois Pirker, Andrea Konrad und Elke Binder © Nicole Kari

Die letzten Vorbereitungen vor der Eröffnung des ersten Dorfservice-Ladens laufen auf Hochtouren. Kinderbekleidung, Spielzeug, Kinderwagen, Autositze oder Fahrräder warten im Untergeschoß der Volksschule Berg auf neue Besitzer. Am 28. September, von 14 bis 17 Uhr, wird die Eröffnung des ersten Dorfservice-Ladens gefeiert. „Wir bieten alles an, was Kinder und Jugendliche brauchen“, erzählen Dorfservice-Mitarbeiterin Elke Binder und Vorstandsmitglied Andrea Konrad. Die Kindersachen können kostenlos mitgenommen oder vorbeigebracht werden. „Es soll ein Laden für das ganze Drautal sein. Wir schauen auf die Qualität der Waren und verfolgen mit dieser Idee das Prinzip der Nachhaltigkeit“, schildert Dorfservice-Geschäftsführerin Ulrike Kofler.