Aufgrund von Straßensanierungsarbeiten gibt es auf der Obermillstätter Straße zu Verkehrsbehinderungen © (c) Kleine Zeitung Helmuth Weichselb (Weichselbraun Helmuth Weixxx Helmuth Weichselbraun / Kleine Z)

In der Gemeinde Millstatt starten ab Montag dringend notwendige Sanierungsarbeiten an der L17 Obermillstätter Straße im Bereich der Ortschaft Tschierweg. Der Fahrbahnbelag der Straße befindet sich insgesamt in einem sehr schlechten Zustand, es sind starke Risse, Unebenheiten und Materialausbrüche vorhanden. „Deshalb war es wichtig, unbedingt noch vor dem Winter mit der Sanierung zu starten“, informiert Straßenbaureferent Landesrat Martin Gruber. Die Baukosten betragen 210.000 Euro.