Beschwerden über zu viele Schwäne am Millstätter See häufen sich. Millstatt, und demnächst Seeboden, verbieten nun das Füttern.

Millstätter See

Millstatt und Seeboden planen, ein Fütterungsverbot für Schwäne und Wasservögel zu erlassen © Willi Pleschberger

Allein in den vergangenen 20 Jahren hat sich die Anzahl der Schwäne am Millstätter See mehr als verdoppelt. Wurden 1999 noch 35 gezählt, sind es dieses Jahr bereits 82 (siehe Infokasten unten). Die Beschwerden seitens der Badegäste und Bürger, die Seegrundstücke besitzen, häuften sich diesen Sommer im Gemeindeamt von Millstatt.

