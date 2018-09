Bürger klagen über steigenden Pumplärm. Laut der Verbund AG ist mittlerweile der zweite Schalldämpfer im Krafwerk Rottau in Betrieb. Er bewirkt eine Reduktion jener Schallfrequenzen, die für das menschliche Ohr störend sind.

Mit mehreren großen Transparenten machte die Bürgerinitiative im unteren Mölltal auf das Thema Pumplärm aufmerksam © KK/Bürgerinitiative

Die Verbund AG lud kürzlich zum Tag der offenen Tür in das Kraftwerk Rottau. Vertreter der Bürgerinitiative für ein lebenswertes Unteres Mölltal nutzten ihn für eine Protestaktion. Mit Transparenten machten sie in Reißeck und in den Nachbargemeinden darauf aufmerksam, dass der Pumplärm steigen würde und negative gesundheitliche Folgen hätte. BI-Sprecherin Alexandra Königsreiner: „Wir wählten einen stillen Protest, weil wir den Tag der offenen Tür nicht stören wollten und wissen, dass viele Bürger beim Verbund arbeiten. Es darf aber nicht vergessen werden, dass viele unter dem Lärm leiden.“

