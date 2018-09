Facebook

Die Schwager Gastronomie KG ist in den Konkurs geschlittert © Getty Images/Manuel Breva Colmeiro

Wie der Kreditschutzverband (KSV) 1870 mitteilt, wurde am Freitag über das Vermögen der Firma Schwager Gastronomie KG, die den Gasthof Oberheinricher" in Steinfeld betrieben hat, ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Der Gasthof ist bereits seit 31. März geschlossen.