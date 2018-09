Nun ist es offiziell. Wolfgang und Isolde Hinteregger feierten die Teilübergabe ihrer Betriebe an die Kinder Andreas, Christoph und Katharina Hofmayer.

Rennweg am Katschberg

Wolfgang Hinteregger, Katharina und Christoph Hofmayer, Isolde Hinteregger, Andreas Hofmayer © Nicole Kari

"Damit ihr alle Hürden meistert und es in den nächsten 30 Jahren gut weitergeht.“ Mit diesen Worten drückten Wolfgang und Isolde Hinteregger den Kindern Andreas, Christoph und Katharina Hofmayer einen Wanderstock in die Hand. Eine herzliche Geste, mit der die Teilübergabe der Hinteregger-Betriebe offiziell wurde. Gefeiert wurde im Hotel Lärchenhof mit Familie, Wegbegleitern und Freunden. Die Hotels Hinteregger und Katschberghof weiter weiterhin von Wolfgang und Isolde Hinteregger geleitet. In den sonstigen Agenden stehen sie den Kindern mit Rat und Tat zur Seite.