Nochmal ein Sommer-Selfie auf der Alm machen © KK/Kärnten Werbung/Franz Gerdl

Der Hochdruckeinfluss wird nun langsam schwächer und die Wetterlage beginnt sich umzustellen. Am Freitag ist es jedoch noch einmal sehr sonnig und nach Auflösung vereinzelter Nebelbänke in den Niederungen scheint zumeist die Sonne. Am Vormittag stören zudem kaum Wolken am Himmel.