Am Samstag gibt es in der Kletterhalle Mühldorf beim Tag der offenen Tür ein Talentscouting. Aber auch Erwachsene können den Sport probieren.

Klettern ist nicht nur als Ganzkörpertraining effektiv, es macht auch Spaß und ist charakterbildend © KK/Kletterhalle/Patrick Sommeregger-Baurecht

Klettern ist mit der am Wochenende zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft in Innsbruck und dem hervorragenden Abschneiden der jungen Österreicherin Jessica Pilz in aller Munde und wird 2020 in Tokio olympisch.

