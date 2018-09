Bis Dezember herrscht am Fratres in Spittal wegen Bauarbeiten Ausnahmezustand. Für die Kinder wird der Schulweg zur Gefahr.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bis auf wenige Ausnahmen ist die Fratresstraße für den gesamten Verkehr gesperrt © Nicole Kari

Seit zwei Wochen laufen die Arbeiten für den Kanal- und Wasserleitungsbau am Fratres in Spittal auf Hochtouren. Die Großbaustelle soll bis Mitte Dezember fertiggestellt sein. An allen Ecken wird mit Baumaschinen hantiert. Der Gehsteig ist aufgegraben, um Gasleitungen zu verlegen.