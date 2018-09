Sibu Vargheese aus Indien ist der neue Seelsorger von Kirchbach. Besonders die Anliegen der Jugend liegen ihm am Herzen. Der Pfarrprovisor lebt seit drei Jahren in Österreich.

Dechant Krzysztof Nowodczynski mit dem neuen Pfarrprovisor Sibu Vargheese © KK/Privat

Sibu Vargheese seine neue Stelle als Seelsorger von Kirchbach angetreten. Die Amtseinführung wurde mit einer heiligen Messe gefeiert. Viele Geistliche waren gekommen, um persönlich mit dabei zu sein. An der Spitze Dechant Krzysztof Nowodczynski, Provisor Robert Wajda, Geistlicher Rat Hans-Peter Blümel sowie die Diakone Josef Soukup und Anton Lanner. Sibu Vargheese kommt aus Indien und ist seit drei Jahre in Österreich. Zuletzt war er in der Stadtpfarrkirche Klagenfurt-St. Egid als Vikar tätig. Herzlich begrüßt wurde der neue Pfarrprovisor nicht nur von den Pfarrgemeinderäten aus Kirchbach und Waidegg, sondern auch vom Bürgermeister der Marktgemeinde Kirchbach, Hermann Jantschgi.