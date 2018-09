Ein Video zeigt, wie gefährlich die Arbeit jener Männer ist, die in der Lieserschlucht nach einem Steinschlag mit Felsräumarbeiten beschäftigt sind. Die Straße zwischen Lieserbrücke und Gmünd bleibt weiterhin gesperrt.

Im äußerst labilen Hang lösen sich Felsbrocken von selbst © WILLI PLESCHBERGER

Höllisch aufpassen müssen jene Mitarbeiter, die derzeit mit den Felsabräumarbeiten im Bereich der Niggelbauerbrücke (Gemeinde Trebesing) entlang der Katschbergstraße (B 99) beschäftigt sind. Ein Video, das einer der Felstechniker aufgenommen hat, zeigt, dass sich die Felsblöcke ohne Fremdeinwirkung von selbst lösen. Horst Tuppinger, Leiter des Straßenbauamtes Spittal: „Die vier Männer, die seit Dienstag am Werk sind, leisten wirklich eine harte und riskante Arbeit.“ Sie lösen am Seil hängend von oben nach unten das lockere Material, das in Folge auf die Straße fällt.

