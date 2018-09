Wetter Es bleibt schön und warm

Facebook

Spätersommer genießen © Lux

Ein Hochdruckgebiet bestimmt am Donnerstag auch das Wetter in Oberkärnten und sorgt somit für sehr freundliche Bedingungen. Vereinzelte herbstlich anmutende Nebelfelder in den Niederungen sollten sich zumeist rasch wieder auflösen können. Ansonsten scheint tagsüber die Sonne und Wolken spielen vor allem am Vormittag nur eine geringe Rolle. Am Nachmittag entwickeln sich dann über den Bergen ein paar Quellwolken. Die allermeisten davon bleiben jedoch klein und sind deshalb auch harmlos. Die Temperaturen steigen in den Nachmittagsstunden zum Beispiel in Spittal und in Kirchbach auf spätsommerliche Werte nahe 27 Grad.