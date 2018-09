Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Beisein des Präsidenten des Roten Kreuzes Kärnten, Peter Ambrozy, wurde der Plan für den Neubau der „Rot Kreuz Ortsstelle Gmünd“ präsentiert © KK/CLAUS FALLER

Kürzlich fand die Präsentation des Projektes „Rotes Kreuz, Ortsstelle Gmünd neu“ für die Bürgermeister des Lieser- und Maltatales statt. Die Gemeinden Trebesing, Gmünd, Malta, Krems und Rennweg stellten den Grund für ein neues Gebäude in Gmünd zur Verfügung. Der Spatenstich wird 2019 erfolgen. „Durch die vorteilhafte Lage des Grundstückes in der Riesertratte in Gmünd können die Rot-Kreuz-Mitarbeiter rasch zu etwaigen Notfallorten ausrücken“, sagte Bezirksstellenleiter Franz Josef Leitner. Das Gebäude wird mit einer Garage für zwei Einsatzfahrzeuge, mit einer Reinigungsbox und mit Büro- und Lagerräumen ausgestattet sein. Ein Ausbildungsraum, welcher auch gemietet werden kann, wird den Helfern für die Fortbildung und für Übungszwecke zur Verfügung stehen.