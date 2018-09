Kunterbunt zeigt sich das Wochenende mit einer Lesung über Wasserwesen, dem Circus Dimitri, der Tiersegnung in Spittal, dem Konzert des Kärntner Landesjugendchores und der Rüsthausweihe in Würmlach.

Naturparkfest am Weißensee © KK/ARCHIV

Naturparkfest

Am Sonntag, den 23. September bietet die Naturkulisse des Weißensees einen schönen Rahmen für das Herbstfest. Von Osten kommend gibt es die Möglichkeit mit den Schifffahrtsbetrieben Winkler und Müller die Route Richtung Techendorf Süd bis zum Weißensee Haus zu nehmen.

Ab 10.30 Uhr findet ein Floßkonzert der Trachtenkapelle Weißensee statt. Ab 11 Uhr sind Naturparkranger vor Ort. Sie geben Einblicke zum Thema "Verwandlungskünstler Schmetterlinge".

Angeboten werden außerdem Kräuterkochkurse, Schminken und Ponyreiten für Kinder, Friggakochen, Kutschenfahrten sowie Köstlichkeiten vom Weißenseer Naturparkladl. Ab 13 Uhr musiziert die "Klane Partie". Eintritt frei.

Lesung

Eine literarische Lesung für Erwachsene zum Thema "Meerjungfrauen, Nixen und Wasserwesen - Einem Mythos auf der Spur" findet am Freitag, den 21. September in Döbriach, im Sagamundo um 19 Uhr statt.

Es liest Cornelia Ortner Texte aus allen Epochen der Literaturgeschichte.

Lesung mit Cornelia Ortner Foto © KK/SAGAMUNDO

13 (Un)Glück

Im Rahmen der Musikwochen Millstatt konzertiert der Kärntner Landesjugendchor am Samstag, den 22. September, um 19 Uhr in der Stiftskirche in Millstatt.

Es erklingen Werke von Claudio Monteverdi, Johannes Brahms, Jaako Mäntyjärvi und vielen anderen. Die magische Zahl 13 wird aufgrund der 13. Generation Kärntner Landesjugendchor in den Mittelpunkt gestellt.

Einweihung

Das Haus der Freiwilligen Feuerwehr wird am Wochenende in Würmlach eingeweiht.

Am Samstag, den 22. September mit dem Gemeindebewerb der Feuerwehr um 17 Uhr. Anschließend spielt "Alpenshow".

Am Sonntag, den 23. September findet das Eintreffen der Ehrengäste und Vereine um 8.30 Uhr statt. Festgottesdienst um 9.15 Uhr mit der Sängerrunde Würmlach. Anschließend Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Mauthen.

Tiersegnung

Alle Tiere, groß und klein, sind mit ihren zweibeinigen Freunden zur Tiersegung am Samstag, den 22. September um 15 Uhr auf der Pfarrwiese beim Pfarrkindergarten in Spittal eingeladen.

Tiersegnung in Spittal Foto © KK/VERANSTALTER

Circus Dimitri

Manege frei für Maus, Clowns und Akrobaten heißt es im Circus Dimitri. Leon Alberto, sein Bruder Dimitri und Clown-Opa Charly sorgen für amüsantes Zirkusvergnügen. Hauptdarstellerin ist Ballerina Augustine Mausini als Hochseilartistin.

Der Zirkus gastiert am Sonntag, den 23. September um 15 Uhr im Stadtsaal Hermagor. Telefon 0664-383 23 40.

Circus Dimitri Foto © KK/VERANSTALTER

