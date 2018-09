Facebook

Neue App für Bergläufer soll zu Spitzenleistungen anspornen © KK/Martin Glantschnig

Seit 2017 gibt es an der Originalstrecke des Großglockner Berglaufs eine permanente Zeitmess- Strecke für ambitionierte Bergläufer und all jene, die nicht beim Event an den Start gehen. Diesen Sommer wurde das Angebot um eine zweite Mess-Strecke erweitert. Läufer messen ihre Zeit entlang des Wanderweges am “Naturgefahrentrail” zwischen der Mittelstation Rossbach und der Bergstation am Schareck.