Entwarnung: Nach Verunreinigung mit Coli Bakterien ist Trinkwasser wieder freigegeben. Ein Abkochen ist nicht mehr erforderlich. Einzige Ausnahme: Haushalte in der Ortschaft St. Wolfgang.

Trinkwasserquelle in Seeboden ist wieder freigegeben © Camilla Kleinsasser

Rund 1000 Haushalte in der Gemeinde Seeboden mussten seit 31. August ihr Trinkwasser abkochen. Die Hauptquelle war mit Coli Bakterien verunreinigt. Nun ist das Wasser wieder uneingeschränkt genießbar. Nun die Haushalte in St. Wolfgang müssen weiterhin das Wasser abkochen. „Wegen der Länge des Leitungsnetzes wird es noch einige Tage beanspruchen, bis wir auch dort das Wasser freigeben. Die betroffenen Haushalte wissen Bescheid“, sagt Bürgermeister Wolfgang Klinar. Am Donnerstag wird die nächste Wasserprobe vorliegen. Dann soll es die endgültige Entwarnung geben.