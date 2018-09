In Seeboden und Mallnitz macht die größte E-Mobil-Rallye der Welt Halt, in Spittal gibt es Tipps und Ratschläge vom Blinden- und Sehbehindertenverband, einen Workshop über die Babysprache und autogenes Training für Gestresste.

Bei der "Wave Trophy" gibt es verschiedene Elektrofahrzeuge zu bewundern. © KK/Ranftl

"Wave Trophy" - E-Mobil-Rallye 2018

Die "Wave Trophy" ist die größte E-Mobil-Rallye der Welt und tourt von 21. bis 29. September quer durch Österreich. Am Dienstag, den 25. September machen die Fahrzeuge, von 9 bis 11 Uhr, Halt am Hauptplatz in Seeboden. Nach Ankunft der Fahrzeuge findet die offizielle Begrüßung um 9.45 Uhr statt und um 11 Uhr setzen sie die Fahrt Richtung Villach fort. Geboten wird ein buntes Rahmenprogramm mit E-Bike und E-Scooter Testmöglichkeit, FunActs, Erfahrungsaustausch und vielem mehr.

Einen Tag davor, am Montag, den 24. September, werden die Fahrzeuge ab 15 Uhr am Dorfplatz in Mallnitz erwartet. Insgesamt könnten 65 E-Autos aus aller Welt bestaunt werden. Um 16.30 Uhr findet dann die offizielle Begrüßung der Teilnehmer im Besucherzentrum in Mallnitz statt.

Babys setzen Zeichen

Am Dienstag, den 25. September startet in der Dr. Albertini-Straße 6 in Spittal an der Drau, von 9.15 bis 10.15 Uhr, ein Zwergensprache-Kurs für Babys mit Katharina Plank. Die Zwergensprache ist das Stadium des "Nicht Sprechens". Babys ab sechs Monaten benutzen einfache Handzeichen um Gegenstände, Zustände und Gefühle zu beschreiben. Basierend auf der Deutschen Gebärdensprache werden Babys und Müttern in zwölf Kurseinheiten durch Singen, Tanzen und Reimen, Gesten vermittelt, die die Kommunikation bis zum zweiten Lebensjahr erleichtern. Nähere Informationen und Anmeldung unter Katharina.Plank@babyzeichensprache.com oder unter Tel. 0650-636 35 89

Wege aus dem Stress - Autogenes Training

Ab Dienstag, den 25. September findet an sieben Abenden jeden Dienstag, von 19 bis 21 Uhr, ein Kurs mit autogenem Training statt. Kursort ist die Rot-Kreuz-Bezirksstelle Spittal (Neubau) und Kursleiter ist ein Psychologe. Anmeldungen unter Tel. (050) 91 44 13 21

Blinden- und Sehbehindertenverband Kärnten

Zum Bezirkstreffen mit kostenloser Rechtsberatung und Information über Hilfsmittel, Pflegegeld, Anträge und Sozialleistungen lädt der Blinden- und Sehbehindertenverband Kärnten. Am Mittwoch, den 26. September kann man von 14 bis 17 Uhr beim Café Moser in Spittal gemeinsam MEHR sehen.

Beim Bezirkstreffen des Blinden- und Sehbehindertenverbandes gibt es hilfreiche Tipps. Foto © KK/Veranstalter

