168 Einsatzkräfte waren bei der Großübung mit dabei © (c) Freiwillige Feuerwehr Spittal an

Beim Kraftwerk Reißeck fand am Wochenende nicht nur ein gut besuchter Tag der offenen Tür statt. Die Betriebsfeuerwehr Malta-Reißeck feierte auch ihr 25-Jahr-Jubiläum und zeigte ihr Können bei einer großen Feuerwehrübung im Kraftwerk am Samstag. Angenommen wurde ein Brand im Krafthaus Reißeck in Kolbnitz mit mehreren vermissten Personen und in der Folge ein Ölaustritt in die Möll. Kommandant Norbert Brunner organisierte die Übung, bei der sieben weitere Freiwillige Feuerwehren – Kolbnitz, Penk, Mühldorf, Möllbrücke, Obervellach, Mallnitz, Flattach-Fragant –beteiligt waren. Sie hatten die Aufgabe der Brandbekämpfung und der Personenrettung. Die Feuerwehren Spittal/Drau und Seeboden wurden mit Booten zur Errichtung von Ölsperren im Stausee Rottau hinzugerufen.