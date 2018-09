Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Paco Wrolich, Christian Kresse, Almut Knaller, Franz Klammer und Nadine Fest eröffneten zwei neue Mountainbike-Strecken am Weißensee © LEOPOLD SALCHER

Der Weißensee ist für Mountainbiker schon längst kein Geheimtipp mehr. Mit über 150 Kilometern Bikestrecken zwischen Berg und See und einem spektakulären Angebot für Down-Hill-Fans ist der „Spielplatz der Natur“ längst in der Europa League angekommen. Nun wurden wieder zwei neue Downhillstrecken in Anwesenheit von viel Prominenz ihrer Bestimmung übergeben. Sie spielen alle Stückeln: Von der Bergstation der Weißensee-Bergbahn geht der 3,9 Kilometer lange Höllenritt in Richtung See und Talstation. „Ein Trail wird dann zu einem richtigen Trail, wenn man zumindest einmal über den Lenker abgestiegen ist“, sagte Bürgermeister Gerhard Koch.