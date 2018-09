Montagfrüh kam es auf der Gemeindestraße in Pusarnitz zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine 15-Jährige verletzt. Sie kam mit dem Moped zu weit in die Mitte der Fahrbahn und krachte mit einem Auto zusammen.

Am Montag gegen 7.10 Uhr lenkte eine 15-Jährige aus der Gemeinde Lendorf ihr Kleinkraftrad auf der Gemeindestraße in Pusarnitz, nördlich der B-100 in Fahrtrichtung Möllbrücke. Sie kam vermutlich aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse im Kurvenbereich in die Mitte der Straße und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto einer 42-jährigen Frau aus Pusarnitz.