Der Alkoholtest erklärte einiges © Weichselbraun

Am Samstag gegen 22.30 Uhr verließ ein 29-jähriger Mann aus Spittal an der Drau nach reichlichem Alkoholkonsum eine Hochzeitsfeier in St.Georgen/Längsee. Anschließend irrte der Mann zunächst in der Umgebung umher. Dann beschädigte er - laut eigener Aussage in "in einem emotionalen Ausnahmezustand" - ein hölzernes Wegkreuz, Verkehrszeichen und eine Plakatwand. Nachdem er mehrmals gestürzt war, schrie er so laut herum, dass Anrainer die Polizei verständigten.