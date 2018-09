Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es Donnerstagnachmittag in einem Sägewerk. Ein 53-jähriger Arbeiter wurde dabei schwer verletzt.

Schwerer Arbeitsunfall in Sägewerk © KLZ/Rehfeld

Am Donnerstag gegen 15:30 Uhr war ein 53-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Spittal/Drau im Spaltwerk eines Sägewerkes im Bezirk Spittal/Drau mit Holzspaltarbeiten beschäftigt. Im Zuge dessen verklemmte sich eine Holzlatte in der Förderanlage.

Um diese zu entfernen, stieg der Arbeiter in die Anlage. Dabei geriet er mit der rechten Hand in die rotierende Förderkette bzw. einen sogenannten "Mitnehmer" und zog sich schwere Verletzungen an der Hand zu.

Er wurde nach Erstversorgung vor Ort von der Rettung in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht.