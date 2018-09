Treffpunkt. Die Radlobby Spittal lädt dazu ein, gemeinsam mit dem Fahrrad, den neue Innenstadt-Radverbindung von Spittal zu erkunden. Treffpunkt ist am 14. September 2018 um 16 Uhr im Stadtpark in Spittal. Die Radtour vom Westen in den Osten der Stadt findet bei jeder Witterung statt.