In der Vorwoche musste die Pago-Halle beim Abfallwirtschaftszentrum Spittal geschlossen werden. Mitarbeiter zogen in Wirtschaftshof um © Andrea Steiner

"Es ist mir unerklärlich, warum sich in der Pago-Halle noch immer Personal aufgehalten hat“, reagiert Stadtrat Franz Eder (ÖVP) auf den Bericht der Kleinen Zeitung. Bekanntlich musste die Halle, die zum Abfallwirtschaftszentrum der Stadtgemeinde Spittal gehört, wegen „Gefahr in Verzug“ gesperrt werden. Sturm und Starkregen hatten dem ohnehin desolaten Gebäude so zugesetzt, dass die zehn Mitarbeiter ihr Quartier verlassen und in den Wirtschaftshof umziehen mussten. „Würden unsere Immobilien regelmäßig, wie es die ÖNORM vorschreibt, überprüft werden, würden wir nicht ständig von mittleren Katastrophen überrascht werden“, so Eder. Er weist darauf hin, dass sich die Stadt bei der Kunsteishalle eine Menge Geld erspart hätte, wenn es jährliche Überprüfungen gegeben hätte. Das undichte Hallendach und der damit – vermutlich über mehrere Jahre – verbundene Wassereintritt, hätte viel früher entdeckt werden können.

Im Sommer des Vorjahres wurde sie wegen „Gefahr in Verzug“ gesperrt, die hölzerne Dachkonstruktion hatte aufgrund von Feuchtigkeit schwere Mängel. Für die Sanierung mussten 700.00 Euro berappt werden. Erst vor wenigen Wochen musste die Amlacher Brücke gesperrt werden. Die Stadt ist für die Instandhaltung verantwortlich, sie wurde jahrzehntelang nicht überprüft.

Stadtrat Franz Eder (ÖVP) © Rie-Press

