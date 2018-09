Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hochpalfennock, Millstätter Alpe, mit Blick ins Drautal © Martina Pirker

Die Bewölkung nimmt zu, aber es bleibt noch warm! Das zuletzt so wetterbestimmende Hoch QUIRIN wird allmählich abgebaut. Trotzdem kommt die Sonne vorerst weiterhin nicht zu kurz und die Temperaturen sind weiterhin sehr angenehm. Der spätsommerliche Wettercharakter bleibt uns jedenfalls noch erhalten. "Der Sommer 2018 befindet sich irgendwie im Marathon-Modus und ist bereits längst über das Ziel hinausgeschossen", meint der Wetterexperte Werner Troger. Vom meteorologischen Standpunkt gesehen war nämlich bereits am 1. September Herbstbeginn. Bei einem überwiegend freundlichen Mix aus Sonne und durchziehenden Wolken bleibt es meist noch trocken. Erst gegen Abend kommen in Richtung der Hohen Tauern erste lokale Regenschauer oder Gewitter auf.