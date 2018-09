Spittal/Drau"Altstoffe sind ein ganz gutes Geschäft!"

Zwei Millionen Euro investiert Spittal in Altstoffsammelzentrum und Winterdienst-Infrastruktur. Und das, obwohl ganz in der Nähe der AWV-Recyclinghof ist.

Altstoffsammelzentrum des AWV Spittal/Drau in Schüttbach hätte freie Kapazitäten © (c) Rieder Adalbert

Nur drei Kilometer beträgt die Entfernung zwischen dem Altstoffsammelzentrum der Stadtgemeinde Spittal und jenem des Abfallwirtschaftsverbandes (AWV) auf der Deponie Schüttbach in der Nachbargemeinde Baldramsdorf. „Warum wird in Spittal ein neuer Recyclinghof um zwei Millionen Euro errichtet, wenn in kürzester Entfernung ein voll intaktes Altstoffsammelzentrum, das dem Abfallwirtschaftsverein (AWV) Spittal/Drau gehört, zur Verfügung steht? Mit dieser Frage wandte sich ein Leser an die Kleine Zeitung. Wir gehen der Frage nach und baten Vertreter der politischen Parteien um eine Erklärung. Gemeinderat Johannes Tiefenböck (Grüne): „Das Thema wurde diskutiert, eine Zusammenlegung kommt aber für die SPÖ nicht in Frage. Meiner Meinung nach wären der Ausbau der Volksschule West und die Sanierung der Musikschule sowie der Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Innenstadt, Projekte die vorzureihen wären.“ Gemeinderat Martin Danicek (Neos): „Die zwei Millionen Euro werden ja nicht nur in die Adaptierung des Recyclinghofs investiert. Am Standort Bahndamm werden auch ein Salzsilo für den Winterdienst, der Müll-Fuhrpark sowie Mannschaftsquartiere errichtet. Wir stehen hinter dem Gesamtkonzept.“

Wird von Bevölkerung gut angenommen

Stadträtin Ina Rauter (Team Kärnten/Spittal): „Aus unserer Sicht kommt ein Abrücken vom derzeitigen Standort nicht in Frage, da dies für die Spittaler mit deutlichen Nachteilen verbunden wäre. Vor allem die persönliche Betreuung der Mitarbeiter wird von der Bevölkerung sehr geschätzt.“ Stadtrat Christoph Staudacher (FPÖ): „Ich bin dagegen, dass der Recyclinghof ausgelagert wird, und befürworte die Investition am bestehenden Standort. Spittal als Bezirksstadt hat eine Vorreiterrolle einzunehmen und man soll Einrichtungen, die von der Bevölkerung gut angenommen werden, nicht mutwillig zerstören.“ Stadtrat Franz Eder (ÖVP): „Seit Jahren fordern wir, dass die Stadt Spittal ihre Leistungen über das Gemeindegebiet hinaus anbietet. Leider passiert in dieser Hinsicht nichts. Die zwei Millionen Euro werden nur zu einem Teil für den Recyclinghof investiert, der Großteil ist für Winterdienst und Mannschaft.

Zahlen und Fakten ASZ. Das Altstoffsammelzentrum (ASZ) Schüttbach in der Gemeinde Baldramsdorf hat Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Im Abfallwirtschaftszentrum werden auch Problemstoffe aller Art gesammelt und zwischengelagert.

Mitgliedsgemeinden. Die Bürger der 25 Mitgliedsgemeinden des Abfallwirtschaftsverbandes – dazu zählt auch die Stadtgemeinde Spittal – können hier überwiegend kostenlos Altstoffe entsorgen. Für Sperrmüll, Bauschutt und Ähnliches muss je nach Menge eine Gebühr entrichtet werden.

Entfernung. Nur drei Kilometer oder sieben Minuten mit dem Auto liegen zwischen dem Standort der Stadtgemeinde Spittal am Bahndamm nahe der Drautal Perle und dem Altstoffsammelzentrum in Schüttbach.

Kontakt. Abfallwirtschaftsverband Spittal,/Drau, Schüttbach 27, Baldramsdorf. Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr. Telefon (04762) 3404. E-Mail:

office@awvspittal.at

Vizebürgermeister Peter Neuwirth (SPÖ): „Bei einer Zusammenlegung müssten wir zusätzlichen Grund in Schüttbach ankaufen, da auch die Müllwägen und der Fäkalienwagen Platz benötigen. Die zwei Millionen Euro belasten weder das Budget noch die Gebühren der Spittaler, da das Geld aus Rücklagen entnommen wird. Würden wir die Entsorgung dem AWV übertragen, würden wir Einnahmen verlieren. Das Altstoffsammelzentrum ist ein ganz gutes Geschäft, deshalb ist das Vorhaben eine Investition in die Zukunft“, so der Referent. Laut dem Vorsitzenden des AWV, Bürgermeister Heinrich Gerber, hätte der Standort in Schüttbach ausreichend freie Kapazitäten, um die Altstoffentsorgung der benachbarten Bezirksstadt zu übernehmen. Für den Müllfuhrpark müsste aber zusätzlich Platz geschaffen werden.

Baldramsdorf: Deponie Schüttbach Rie-Press Auch Bauschuttmassen können in Schüttbach entsorgt werden Rie-Press Altglas, Plastikverpackungen, Altkleider, Kühl- und Gefriergeräte, Elektronikschrott, Alteisen, Kartonagen usw. können jederzeit zu den Betriebszeiten abgegeben werden. Rie-Press Das Altstoffsammelzentrum hat von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Rie-Press Rie-Press Rie-Press Rie-Press Rie-Press Rie-Press Rie-Press 1/10

