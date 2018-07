Facebook

Erste Skulpturen: Sepp Obweger, Jure Markota, Wolfgang Klinar, Hansjörg Winkler und Helmut Machhammer (von links) © Rie-Press

Der Anfang ist gemacht! Die ersten Skulpturen wurden gestern von Helmut Machhammer, Jure Markota (beide Bildhauersymposium Krastal) sowie Gemeinderat Sepp Obweger, der für die Abwicklung und Aufstellung verantwortlich zeichnete, angeliefert. „Mit dem Projekt Garten-Kunst am See wollen wir den öffentlichen Raum aufwerten. Mit einer Künstlergruppe aus dem Krastal ist es uns heuer gelungen, die Kunstwerke, die sie während des Symposiums anfertigten, nach Seeboden zu bringen“, freut sich Bürgermeister Wolfgang Klinar. Die sieben Skulpturen aus Krastaler Marmor wurden entlang der Hauptstraße sowie am Beginn der neuen Promenade, die zum See führt, aufgestellt. Die Kunstwerke, die verkäuflich sind, sollen den Beginn eines Skulpturenparks im Zentrum der Tourismusgemeinde darstellen. Bleiben wird die zweiteilige Skulptur „La Vision du Vide“ des belgischen Künstlers Eddy Walrave. Die Doppelfigur, die über 15 Jahre am Ortsbeginn von Millstatt stand, war eine Leihgabe, die nun von der Gemeinde Seeboden mit finanzieller Unterstützung der Raiffeisenbank Millstätter See unter Geschäftsleiter Hansjörg Winkler angekauft wurde.

