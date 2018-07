Facebook

Die Singgemeinschaft feierte mit einer Messe Jubiläum © KK/Privat

Ihr 55-Jahr-Jubiläum nahm die Singgemeinschaft Gmünd unter der Leitung von Hans Koch zum Anlass zur Gestaltung einer Heiligen Messe in der Stadtpfarrkirche mit Pfarrer Ante Duvnjak. Obfrau Adelheid Moser erinnerte an die Anfänge der Singgemeinschaft. In Erinnerung an alle ehemaligen Chormitglieder, insbesondere den viel zu früh verstorbenen Chorleiter Franz Defregger, sang der Chor zum Abschluss im Altarraum das Lied "Und mei Herz wird ganz weit".