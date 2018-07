Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Klz/Fuchs Juergen

Am Freitag gegen 8.40 Uhr fuhr eine 59-jährige Frau aus Wien mit ihrem Auto auf einem öffentlichen Almweg in Innernöring, in der Gemeinde Krems in Kärnten bergwärts.