Aussicht vom Rosskofel genießen - nachmittag sollten Wanderer aber zurück im Tal sein © Leopold Salcher

Am Sonntag ändert sich nichts Wesentliches beim Wetter: Am Vormittag scheint häufiger und länger die Sonne vom Himmel. Mit der zu dieser Jahreszeit doch recht kräftigen Sonneneinstrahlung steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag deutlich an und erreichen zum Beispiel im Lurnfeld sowie in Kirchbach Höchstwerte nahe 27 Grad.