Ferienanlage mit 25 Chalets soll in Rattendorf entstehen. Ein geplantes 1000-Betten-Hotels in Tröpolach dürfte allerdings Geschichte sein.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So sollen die Chalets, die ab August in Rattendorf gebaut werden, aussehen © KK/PRIVAT

Der Niederländer Unternehmer Dennis Kerrson baut derzeit in Jenig (Hermagor) sechs Chalets mit rund 70 Betten. Nun setzt er den nächsten Schritt und will im benachbarten Rattendorf auf 1,3 Hektar der ehemaligen Reiter-Gründe 25 Chalets mit 50 Wohneinheiten für 300 Gäste errichten. Diese Woche ging die Bauverhandlung über die Bühne. Von den beteiligten Behörden und von der örtlichen Bevölkerung gab es grünes Licht.

Der Niederländer Dennis Kerrson investiert in Rattendorf © LEOPOLD SALCHER