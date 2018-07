Tasmanischer Jugendchor Crescendo singt am 18. Juli in der Spittaler Kirche in Gedenken an den berühmten Naturforscher Gustav Weindorfer.

Gustav Weindorfer wanderte 1899 von Spittal nach Australien aus. Um 1910 gründete er den ersten Nationalpark Tasmaniens © KK/PRIVAT

In seinem Geburtsort Spittal ist er längst in Vergessenheit geraten. Dabei ist Gustav Weindorfer am Ende der Welt, nämlich in Tasmanien, auch 86 Jahre nach seinem Tod eine Berühmtheit. Weindorfer, 1874 in Spittal geboren, war ein österreichisch-australischer Naturforscher, Resortbetreiber und Ranger. 1899 wanderte der Sohn des Bezirkshauptmanns Johann Weindorfer nach Australien aus, wo er ab 1901 am Österreichisch-Ungarischen Konsulat in Melbourne arbeitet.

