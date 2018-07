Facebook

Spittal ist eine von fünf Oberkärntner Gemeinden mit einer Facebook-Seite © Camilla Kleinsasser

Per Aussendung an die Gemeinden hat der Kärntner Gemeindebund vor Kurzem die Empfehlung ausgesprochen, entsprechende Profile in sozialen Netzwerken einzustellen. Anlass ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH), laut dem „Betreiber von Facebook-Seiten für (potenzielle) Datenverstöße von Facebook“ mithaften.

