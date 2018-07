Im Laufe des Tages erreichen die Temperaturen rund 25 Grad, in den Nachmittagsstunden entstehen wieder Quellwolken und das Risko einiger Regenschauer steigt damit an.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein nicht ganz ungetrübter Sommertag ist in Oberkärnten zu erwarten © ARochau - Fotolia

Der Freitag beschert uns bei schwachem Hochdruckeinfluss vor allem am Vormittag und auch noch um Mittag zeitweise mehr Sonnenschein, und es wird außerdem bis zum frühen Nachmittag sommerlich warm. Die Temperaturen steigen zum Beispiel in Millstatt und in Hermagor auf Werte nahe 25 Grad. In den Nachmittagsstunden entwickeln sich dann jedoch besonders über den Bergen wieder einige dickere Quellwolken und in der Folge steigt auch das Risiko für einzelne Regenschauer oder sogar Gewitter etwas an.