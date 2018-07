Straßenmeisterei im Lesachtal wird nicht verkauft

Facebook

Standort von Außenstelle der Straßenmeisterei im Lesachtal wird nicht an provate Interessenten verkauft © KK/PRIVAT (ARCHIV)

"Die Außenstelle der Straßenmeisterei Kötschach-Mauthen in St. Lorenzen im Lesachtal bleibt erhalten und wird nicht an private Interessenten verkauft.“ Das sagte der für den Straßenbau in Kärnten verantwortliche Landesrat Martin Gruber anlässlich eines Lokalaugenscheins. „Die Mitarbeiter sind so viel schneller am Einsatzort, was besonders im Fall von Schnee oder Glatteis für die Bevölkerung wichtig ist“, so Gruber. Eine Einigung konnte auch bei der Errichtung eines gemeinsamen Salzsilos erzielt werden. Um den Bürgern von St. Lorenzen entgegenzukommen, wurde ein Ersatz für den ursprünglich geplanten Standort gefunden: Der neue Salzsilo soll beim Altstoffsammelzentrum zwischen Klebas und Liesing auf Gemeindegrund errichtet werden. Sowohl Straßenmeisterei als auch Gemeinde werden diesen in Zukunft gemeinsam nützen. Im Gegenzug ist eine Kooperation bei der Lagerung von Geräten geplant, sie können zukünftig am Stützpunkt der Straßenmeisterei in St. Lorenzen untergebracht werden.