Die Radentheiner Turnerinnen können nach der Teilnahme an den Landesmeisterschaften der Sportakrobatik in Spittal eine erfolgreiche Bilanz ziehen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die erfolgreichen Radentheiner Sportlerinnen mit ihren Trainerinnen © KK/PRIVAT

47 junge Turnerinnen aus Radenthein gehören der Akrobatikgruppe der Sportgemeinschaft Spittal, Sektion Döbriach, an. Im Alter von vier bis 16 erlernen sie von ihren Trainerinnen Heidi Neubauer und Mojca Aschbacher in der Volksschule Döbriach unterschiedlich anspruchsvolle Übungen. Die Gruppe nahm kürzlich bei den Kärntner Landesmeisterschaften in der Sporthalle Spittal teil und erreichte Top-Plazierungen in den Kategorien Bambini, Bronze 1, Bronze, Silber, Gold und Top Gold. Hier die stolzen Preisträgerinnen:

TOP Gold:

3. Platz: Stefanie Freundl und Sophie Costerus

Gold:

2. Platz: Stefanie Freundl, Sophie Costerus und Emma Danhofer

3. Platz: Meiss Emelie, Anja Dabernig und Amelie Wallner

Silber:

3. Platz: Leonie und Larissa Stranner sowie Susanne Steinacher

Bronze:

1. Platz: Lisa Unterwandling, Annalena Reinwald und Hanna Wiltschnig

3. Platz: Wutte Enja, Lena Marie Eigruber und Romy Markt

Bronze 1:

2. Platz: Helena Wilpernig und Svenja Wilke

Bambini:

1. Patz: Lena Burgstaller und Luisa Hassler

2. Platz: Clara Danhofer und Carolina Steinacher

3. Platz: Elisabeth Karasin und Nina Moser