Ernst Wieser (52) aus Hermagor ist ab morgen zum 20. Mal in der Jury des World Bodypainting Festivals.

Bewaffnet mit seiner Airbrush-Pistole und Farbe an den Fingern – so kennt man Ernst Wieser © Hannes Krainz

Vor über 30 Jahren, im Jahr 1986, bemalte Ernst Wieser sein erstes Model. Wobei „bemalt“ eigentlich falsch ist – der heute 52-Jährige nutzt hauptsächlich die Airbrush-Pistole, um Farbe auf die lebende Leinwand zu zaubern. Diese Woche sitzt er wieder in der Jury des 21. Bodypainting Festivals, zum inzwischen 20. Mal. „Ich bin seit dem zweiten Festival dabei, habe seitdem aber keines ausgelassen“, sagt der „Maler“. Obwohl er in Hermagor eine Malerei besitzt, würde er sich nicht unbedingt so bezeichnen: „Ich habe nie einen Lehrmeister gehabt und mir alles autodidaktisch beigebracht.“

