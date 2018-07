Supermarktkette M-Preis eröffnet im Herbst eine Filiale in Irschen, in Dellach/Drau baut sie neu und in Spittal sucht sie einen Standort.

Für dieses Areal in der Koschatstraße in Spittal interessiert sich die Supermarktkette M-Preis © WILLI PLESCHBERGER

Dass es in wenigen Wochen in Irschen wieder einen Nahversorger geben wird, erleichtert Bürgermeister Gottfried Mandler: „Der Sparkaufmann ist Anfang des Monats in Pension gegangen. Nachdem sich kein privater Spar-Kaufmann mehr fand, streckten wir unsere Fühler in Richtung Supermarktkette M-Preis aus, die in Oberdrauburg und Dellach/Drau je eine Filiale hat.“ Seit Montag wird auf dem Dorfplatz die Spar-Filiale ausgeräumt und von M-Preis adaptiert. „Anfang September wird, ein ,mini-m‘-Markt eröffnet. Diese Schiene fahren wir in kleinen Landgemeinden. Diese Nahversorger bieten alles, was man für das tägliche Leben benötigt, haben aber ein kleineres Sortiment im Vergleich zu den bekannten M-Preis-Supermärkten“, schildert Immanuel Resch, der beim Tiroler Unternehmen zuständig für Ladenbau ist.

