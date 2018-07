Facebook

Gemeinde ist auf der Suche nach einem neuen Standort für ein öffentliches WC im Bereich des Stifts und der Stiftskirche © NUNNER

Bei Veranstaltungen im Stiftshof in Millstatt, wie etwa dem Singen unter der Linde, das am Sonntag stattgefunden hat, gibt es diesen Sommer kein öffentliches WC in unmittelbarer Nähe. Die bisherigen Toiletten sind laut Bürgermeister Johann Schuster dermaßen veraltet, dass man „sich schon dafür schämen musste“. Besucher von Konzerten im Stiftshof müssen nun in das einige Hundert Meter entfernte Kongresshaus oder in die öffentliche Toilettenanlage beim Parkplatz vor dem Badehaus ausweichen. Schuster bedauert, dass für diesen Sommer keine Lösung zustande kam: „In der vorletzten Gemeinderatssitzung brachte ich die Sanierung der von den Österreichischen Bundesforsten gemieteten WC-Anlagen auf die Tagesordnung. Allerdings wurde sie mit knapper Mehrheit abgelehnt.“

