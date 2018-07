Der Jugendchor Crescendo aus Tasmanien gibt in Spittal ein Konzert, auf der Millstätter Alm wird eine Kräuterwanderung angeboten und in Bad Kleinkirchheim findet die Lesereihe "Berg ErLesen" statt.

Der Jugendchor Crescendo tritt in Spittal auf © KK/Veranstalter

Jugendchor "Crescendo"

Am Mittwoch, den 18. Juli gibt der Jugendchor "Crescendo" aus Tasmanien, in der Stadtpfarrkirche in Spittal um 18 Uhr, ein Konzert. Der Chor befindet sich gerade auf Konzertreise in Salzburg und tritt unter der Patronanz des Singkreis Porcia auf. Der Eintritt ist frei.

Nationalpark-Informationsabend

Im Dorfsaal in Heiligenblut findet jeden Montag, mit Beginn um 20 Uhr, ein Nationalpark-Informationsabend statt. Gezeigt wird ein Multimediavortrag und anschließend geben Nationalpark Ranger Tipps und Ratschläge, wie der Nationalpark zum Erlebnis wird.

Gletscherweg zur Pasterze

Bis 6. September besteht jeden Donnerstag die Möglichkeit, bei einer mittelschweren Wanderung, den Gletscherweg zur Pasterze zu erkunden. Ein Nationalpark-Ranger gibt Informationen über die Entwicklung des Gletschers in den letzten Jahrhunderten, erklärt Wissenswertes über die Pflanzen des Gletschervorfeldes und vieles mehr. Die Wanderung ist ab zehn Jahren geeignet und dauert etwa fünf Stunden, wobei drei Stunden davon reine Gehzeit sind. Anmeldung unter: Tel. (04825) 61 61, nähere Informationen unter www.hohetauern.at

Heilkraft der Alm

Auf eine gemeinsame Sinnesreise mit Elementen, Chakren und Mediationen kann man sich ab 18. Juli, jeden Mittwoch, von 9 bis 15.30 Uhr, begeben. Unter dem Titel "Heilkraft der Alm - Finde Kraft und Heilung in dir" führt Elisabeth Obweger vom Parkplatz der Lammersdorfer Hütte auf eine Wanderung, bei der Almkräuter gesammelt und weiterverarbeitet werden. Anmeldung und Informationen unter Tel. 0650-972 15 83

Berg ErLesen

Im Rahmen der Reihe "Berg ErLesen" liest Andreas Gruber am Donnerstag, den 19. Juli, von 19.30 Uhr bis 20.15 Uhr, am Speichersee Brunnach, nahe der Bergstation der Biosphärenparkbahn Brunnach aus seinem Buch "Die schwarze Dame & Engelsmühle". Die Auffahrt mit der Bahn erfolgt von 18 bis 19 Uhr, die Talfahrt von 21 bis 21.30 Uhr. Karten sind an den Verkaufsstellen der Kaiserburgbahn, der Brunnachbahn und im Thermal Römerbad erhältlich.

Die Reihe "Berg ErLesen" findet beim Speichersee nahe der Bergstation Brunnach statt Foto © KK/Gert Perauer

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/k/kultur/wohin