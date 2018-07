Julian Brandstätter aus Trebesing maturierte kürzlich am Bundesgymnasium Porcia in Spittal. Zum Abschluss bedankt er sich in einem Leserbrief bei seinen Lehren, die er als stets motivierend und positiv empfunden hat.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lisa Glanzer, Leserbrief-Schreiber Julian Brandstätter, Sophia Walcher, Prof. Barbara Knoblinger, Anna Lena Müller und Hannes Brunner © KK/PRIVAT

"Ich war zwar immer ein guter Schüler, aber ein sehr aufmüpfiger und unnachgibiger", sagt Julian Brandstätter über sich selbst. Dem Maturant aus Trebesing war es ein großes Anliegen, sich bei seinen Professoren nach acht Jahren Schulzeit, öffentlich zu bedanken. Ein Leserbrief, den er an die Kleine Zeitung schickte, erschien ihm als geeignetes Mittel. Darin schreibt er folgendes:



"Es mag ungewöhnlich erscheinen, sich nach der bestandenen Reifeprüfung in der Öffentlichkeit bedanken zu wollen. Immerhin, und das wird einem ja ständig gesagt, ist dies allein unser Erfolg. Aber ist es wirklich allein unser Erfolg, dass wir diese letzte Prüfung bestanden haben? Ohne die positive und motivierende Atmosphäre am Bundesgymnasium Porcia in Spittal mit all den Lehrkräften, die versuchen, einem etwas beizubringen, wenngleich Widerstand oder Unlust von Schülerseite zeitweise vorhanden ist, wäre es wohl anders ausgegangen. Liebe Professoren, ohne euren Einfluss wären wir heute nicht jene Menschen, die wir sind. Das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert des Wissens und der Information sein, wenn man die Entwicklungen betrachtet. Ich bin der Überzeugung, dass wir für dieses Jahrhundert emotional, moralisch und bezüglich Allgemeinwissen bestens gerüstet sind. Vielen Dank! Julian Brandstätter, Trebesing"



Ab 3. September wird Brandstätter mit dem Zivildienst im Altenpflegeheim in Gmünd beginnen. "Nächstes Jahr möchte ich Physik an der Universítät Wien studieren", sagt der ehrgeizige Trebesinger, der aber nun seine wohlverdienten Ferien genießt.

Die Schüler der 8A-Klasse des BG Porcia, an dem Julian Brandstätter (ganz hinten) maturiert hat © KK/PRIVAT