Vormittags scheint noch zeitweise die Sonne, am Nachmittag steigt das Regenschauerrisiko und es kühlt ab.

Wolken ziehen auf © Camilla Kleinsasser

Ein sogenanntes Höhentief rückt näher und die Labilität der Luftschichtung nimmt daher zu. Zunächst sollte es noch mehr auflockern und es scheint zeitweise die Sonne. Tagsüber werden dann aber die Quellwolken mehr und zum Teil dicker. Das Regenschauerrisiko steigt örtlich bereits am frühen Nachmittag an. In der Folge ist mit flächenhafteren Regengüssen zu rechnen. Mit dem Regen kühlt es naturgemäß ab.