Lorenzo de Chillia, Bernhard Wolfsgruber, Gerhard Pirih, Franz Eder, Florian Maierl, Elisa Brandstätter, Josef Nadrag, Jenny Steiner und Walter Steiner beim Preisträgerkonzert © WILLI PLESCHBERGER

Mit einem noch nie da gewesenen österreichischen Doppelsieg durch das Wiener Ensemble „Coro Siamo“ unter Florian Maierl ging der 55. internationaler Chorwettbewerb am Sonntag im Schloss Porcia mit dem Preisträgerkonzert zu Ende. Der junge Chor kam so gut an, dass er auch noch mit großer Mehrheit den Publikumspreis errungen hat. Den Preis – eine große Torte von Konditormeister Ernst Lienbacher – teilte er mit allen anderen Sängern. Der künstlerische Leiter, Bernhard Wolfsgruber, freut sich mit dem Kulturamt der Stadt über den seit Jahrzehnten anhaltenden Zustrom von hochkarätigen Chören aus aller Welt. Die kulturelle Großveranstaltung wurde an zwei Tagen live in Radio Kärnten übertragen und war im Internet weltweit mitzuverfolgen.