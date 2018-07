Facebook

Das Team des Roten Kreuzes Kötschach-Mauthen brachte den Mann ins Spital (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Fuchs

Mit einem Motorrad fuhr ein 60-jähriger Pensionist fuhr am Sonntag um 18.35 Uhr auf dem Rötenweg in Fahrtrichtung Strajach in der Gemeinde Kötschach-Mauthen. Am Sozius saß sein 15-jähriger Sohn. befand sich dabei sei 15 jähriger Sohn. Im Bereich „Stiermahd“, auf einer Seehöhe von etwa 1500 Metern, fuhr der Kötschach-Mauthener mit dem Vorderrad auf einen größeren Stein. Dadurch kam das Fahrzeug auf dem Forstweg zu Sturz. Der 60-Jährige verletzte sich am rechten Unterschenkel und wurde nach medizinischer Erstversorgung durch das Team des Roten Kreuzes Kötschach-Mauthen ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Der 15-Jährige blieb unverletzt.