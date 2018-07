Die Star-Sopranistin Elina Garanča riss das Publikum in der Stiftskirche Millstatt zu Begeisterungsstürmen hin.

Elina Garanča in Millstatt

Elina Garanča begeisterte in Millstatt © Oskar Höher

Allein der Name Elina Garanča steht für viele Superlative, welche die Opernwelt aufzubieten hat. Die lettische Mezzosopranistin hat alles, was eine Primadonna ausmacht und das im überreichen Maße: Eine glasklare Stimme mit geradezu luxuriösem Timbre, mit der sie Lyrisches wie Dramatisches, Burleskes wie Herzbewegendes, ja überhaupt alles an Gefühlen und Befindlichkeiten perfekt zum Ausdruck bringen kann. Mit Charme und ausgezeichneten darstellerischen Fähigkeiten erreicht sie eine außergewöhnliche Bühnenpräsenz.