Der Unbekannte fischte 40 bis 50 Bachforellen und Saiblinge aus dem Teich (Symbolfoto) © (c) derbildermann - Fotolia

Ein Fall von Fischdiebstahl wurde in Heiligenblut am Großglockner angezeigt. Ein 59-jähriger Fischteichbesitzer hatte dort in dem Gewässer neben seiner Almhütte vor etwa zweieinhalb Jahren Bachforellen und Saiblinge eingesetzt. Als er heuer am 24. Juni zuletzt beim Teich war, konnte er noch 40 bis 50 Fische im Teich sehen. Am 2. Juli kam er wiedser dorthin und musste feststellen, dass der Teich leergefischt war. Der Schaden, der durch den Diebstahl entstanden ist, beträgt mehrere hundert Euro.